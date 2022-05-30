Благовещенск, 30 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Приамурье до конца года 17 обманутых дольщиков получат новые квартиры в одном из домов жилого комплекса «Современник», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в областном правительстве.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

Читайте также: В Башкирии вынесен приговор по делу о хищении средств дольщиков

В комплексе будет два новых дома, один из которых будет введён в эксплуатацию до конца 2022 года.

Ещё 47 обманутых дольщиков получат жильё во втором доме, завершение строительства которого запланировано на 2023 год.

Ещё 391 пострадавший от махинаций в долевом строительстве жилья человек получил в качестве компенсации денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, двух жителей Башкирии осудили за хищение средств дольщиков на сумму более 355 млн рублей.