Канберра, 30 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, в Австралии сменился лидер Либеральной партии после того, как бывший премьер-министр страны Скотт Моррисон потерпел поражение на выборах и заявил о своем уходе с руководящего поста в партии. Сразу после своего назначения новый лидер либералов Питер Даттон дал пресс-конференцию, где рассказал о будущей проводимой политике, передает телеканал NineNews.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

«Мы живем в лучшей стране мира … Я хочу, чтобы наша страна поддерживала стремления людей и вознаграждала тяжелый труд, заботилась о тех австралийцах, которые — в краткосрочной или долгосрочной перспективе — не могут позаботиться о себе сами», — сказал Даттон.

Он также отметил, что будет работать над установлением равенства прав для коренных жителей Австралии. По словам Даттона, наиболее острой является проблема домашнего насилия.