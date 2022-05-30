Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве пройдёт смотр-конкурс «Город для всех» среди организаций по созданию безбарьерной среды. Приём заявок на участие в конкурсе уже начался, сообщается на портале мэра столицы.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

За звание лучшей будут бороться организации, сделавшие свои помещения удобными для маломобильных горожан. Основной критерий при отборе победителей конкурса — степень комфорта и доступности для людей с особенностями здоровья.

Конкурс «Город для всех» проведут в Москве в 13-й раз. В 2022 году конкурс проведут в два этапа — на окружном уровне до 15 сентября и городском уровне с 15 октября по 15 ноября. Награждение победителей состоится 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, безбарьерная среда должна быть в каждом российском регионе, муниципалитете, общественном месте, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

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