Москва, 30 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Москве пройдёт смотр-конкурс «Город для всех» среди организаций по созданию безбарьерной среды. Приём заявок на участие в конкурсе уже начался, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

За звание лучшей будут бороться организации, сделавшие свои помещения удобными для маломобильных горожан. Основной критерий при отборе победителей конкурса — степень комфорта и доступности для людей с особенностями здоровья.

Конкурс «Город для всех» проведут в Москве в 13-й раз. В 2022 году конкурс проведут в два этапа — на окружном уровне до 15 сентября и городском уровне с 15 октября по 15 ноября. Награждение победителей состоится 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, безбарьерная среда должна быть в каждом российском регионе, муниципалитете, общественном месте, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

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