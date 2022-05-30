Канберра, , 10:23 — REGNUM Бывший вице-премьер Австралии Барнаби Джойс был смещен с поста лидера Национальной партии 30 мая. После ухода в отставку на партийном собрании политик заявил, что он «не совсем расстроен», что его коллеги проголосовали за кандидатуру Дэвида Литтлпрауда, который и возглавит партию. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Барнаби Джойс Bidgee

Утром 30 мая Дэвид Литтлпрауд выиграл высший пост в партии у Джойса. Член Палаты представителей Австралии от Виктории Даррен Честер также боролся за лидерство, но однопартийцы отдали предпочтение Литтпрауду.

После своей отставки Барнаби Джойс опубликовал свое заявление в интернете. В своем аккаунте в соцсети Twitter он также разместил видео, где зачитал обнародованный текст.

«Я полагаю, вы думаете, что я расстроен. Не совсем … Я отдал каждую каплю своей энергии, чтобы заботиться об австралийцах», — отметил он.

Как пишут журналисты Nine News, которые обратились к Джойсу за комментарием в то время, как он направлялся на партийное собрание, политик был очень оптимистичным и казался уверенным в своем переизбрании.

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