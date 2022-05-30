Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Академическом районе Екатеринбурга в 2023 году парковки могут стать платными. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

В мэрии отметили, что речь идёт о планах и проектах, а не о готовых решениях. Осуществление планов будет зависеть от успешности реализации подобного проекта в центре города.

Создание платных парковочных мест рассматривается в качестве системы регулирования, приводит E1.ru слова вице-мэра Алексея Бубнова. При этом местные власти прорабатывают вопрос о льготных тарифах. Предполагается, что ночью горожане смогут парковать автомобили в Академическом районе дешевле, чем в дневное время.