Канберра, , 10:22 — REGNUM 30 мая Питер Даттон был избран лидером Либеральной партии Австралии, а Дэвид Литтлпрауд сместил Барнаби Джойса и возглавил Национальную партию. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Смена руководства произошла после того, как в результате прошедших выборов «Коалиция», куда входят обе партии, перешла в оппозицию впервые с 2013 года. Сейчас и либералам, и националистам придется оправиться от серьезного поражения на выборах, результате которых несколько высокопоставленных депутатов-либералов были сметены со считавшихся ранее безопасными для них мест.

Бывший министр обороны Австралии Питер Даттон сменил бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, а Сьюзан Лей была избрана новым заместителем лидера Либеральной партии.

Ожидается, что вскоре Питер Даттон будет назначен лидером оппозиции.