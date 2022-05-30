Канберра, 30 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. 30 мая Питер Даттон был избран лидером Либеральной партии Австралии, а Дэвид Литтлпрауд сместил Барнаби Джойса и возглавил Национальную партию. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Смена руководства произошла после того, как в результате прошедших выборов «Коалиция», куда входят обе партии, перешла в оппозицию впервые с 2013 года. Сейчас и либералам, и националистам придется оправиться от серьезного поражения на выборах, результате которых несколько высокопоставленных депутатов-либералов были сметены со считавшихся ранее безопасными для них мест.

Бывший министр обороны Австралии Питер Даттон сменил бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, а Сьюзан Лей была избрана новым заместителем лидера Либеральной партии.

Ожидается, что вскоре Питер Даттон будет назначен лидером оппозиции.