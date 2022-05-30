Донецк, 30 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике оказались обесточены 62 трансформаторные подстанции. Об этом 30 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

В штабе распространили данные Министерства угля и энергетики республики, по которым оказались обесточенными 62 трансформаторные подстанции, без электричества остались 6200 бытовых абонентов.

Гражданам республики посоветовали во время обстрелов не покидать убежища.