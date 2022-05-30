Анкара, , 10:23 — REGNUM Турция может начать новую военную операцию на севере Сирии в любой момент, армия страны приведена в состояние готовности. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает 30 мая газета Hürriyet.

Хулуси Акар Министерство национальной обороны Турецкой Республики

По его словам, турецкая армия и полиция в районах, граничащих с Сирией, «находятся в состоянии постоянной операции и готовы к новым операциям». Многие факторы влияют на то, когда операции могут начаться. Начало зависит и от стадии готовности, и от условий местности, и от погоды.

«И, самое последнее, — от политической воли», — добавил Акар.

Издание не исключает, что Анкара примет решение о начале сирийской операции после телефонного разговора президентов Турции и России, который ожидается 30 мая. Переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина «будут определяющими», говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган 29 мая заявил, что Турция намерена вести борьбу до «полного искоренения» боевиков на севере Сирии.

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