Донецк, 30 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. За сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуировали более 250 человек, в том числе 33 ребенка. Об этом 30 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 29 мая до 08.00 30 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 253 человека, включая 33 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 37 842 человека.