Москва, 30 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В России необходимо ввести новые формы летнего оздоровительного отдыха для детей. Об этом 30 мая заявил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

gpalmisanoadm Семья

«Сегодня нужны новые формы отдыха. Некоторые регионы начинают моделировать разные виды отдыха. И в первую очередь это семейный отдых», — сказал Онищенко.

По его словам, что нужно создать условия для пребывания всей семьи на отдыхе. Однако в этом направлении на федеральном уровне пока ничего не делается, добавил академик РАН.