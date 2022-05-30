Ширинский район, Хакасия, 30 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На пост главы Ширинского района Хакасии избран единоросс Андрей Диринг. С победой Диринга поздравил глава Хакасии Валентин Коновалов, сообщили ИА REGNUM 30 мая в республиканском правительстве.

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«Важно, чтобы все свои усилия вы направили на развитие района, сосредоточились на служении интересам его жителей, решении конкретных проблем людей», — сказал коновалов Дирингу.

Напомним, выборы главы Ширинского района Хакасии состоялись 29 мая. За Диринга проголосовали 47,9% избирателей. Явка составила 37,27%.

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