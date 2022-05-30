Москва, 30 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Юлия Королева, супруга рэпера Гуфа (Алексей Долматов), раскрыла подробности рождения своего первенца. Об этом 30 мая пишет Peopletalk.

Alina Platonova Алексей Долматов

По словам Королевой, у них с музыкантом родилась дочь. «Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки», — призналась она, добавив, что её фигура после рождения ребёнка не изменилась благодаря занятиям спортом.

ИА REGNUM напоминает, что о появлении на свет своего второго ребёнка Гуф сообщил в соцсетях 26 мая 2022 года. У рэпера есть сын от первого брака с певицей Айзой (Айза-Лилуна Ай).