Кемерово, 30 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Новокузнецке 50-летний сотрудник ресурсоснабжающей организации поверил мошенникам и лишился 7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Мужчина рассказал полицейским, что неизвестные обманом похитили у него 7 млн рублей, из которых более 4,5 млн рублей — его собственные сбережения, а остальные он взял в кредит в разных банках.

Как выяснилось, что ему позвонил неизвестный и преставился следователем, который заявил, что мошенники пытаются похитить все его сбережения и оформить кредиты от его имени. Позднее ему перезвонила женщина, якобы сотрудник банка, которая пояснила, что для сохранности средств нужно их перечислить на безопасный счёт, что и сделал потерпевший.

«Специалист банка» перезвонила и убедила его также оформить на свое имя четыре кредита на 2,5 млн рублей — якобы для того, чтобы опередить злоумышленников. Мужчина обналичил кредитные деньги и также перевёл их на указанный счёт.

Перечислив все средства, новокузнечанин позвонил в банк, чтобы убедиться в закрытии кредитов, где ему объяснили, что он стал жертвой мошенников. Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников. Возбуждено дело по статье «Мошенничество».