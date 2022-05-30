Пенза, 30 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Пензенскую область для продолжения прививочной кампании доставили очередную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 30 тыс. комплектов. С учетом новой партии в регион поступило более 1 млн комплектов всех вакцин от COVID-19, сообщает облминздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

По состоянию на 29 мая в Пензенской области первым компонентом было привито 1 074 244 жителя. Полностью завершили вакцинацию 1 027 437 человек, из них ревакцинацию прошли 219 704 жителя региона.

Всего в Пензенской области развернуто 75 пунктов, где можно привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, любой въезжающий на Кипр турист или человек, путешествующий с другими целями, с 1 июня освобождается от обязанности предъявлять в аэропортах и морских портах сертификат вакцинации от COVID-19 и результаты ПЦР-теста.

Читайте также: Посещение Кипра разрешат без ПЦР-теста и вакцинации от коронавируса