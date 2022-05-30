Москва, 30 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. За последние сутки с территории Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировано 253 человека. Об этом 30 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

С 08:00 29 мая до 08:00 30 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 253 человека, включая 33 ребенка, рассказали в штабе. Все новоприбывшие размещены в пункте оказания помощи населению, развёрнутому силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» доставили почти 38 тыс. человек.