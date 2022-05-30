30 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 11:20 — REGNUM До 2030 года в Казанской, Санкт-Петербургской и Красноярской агломерациях будет расти потребность в обновлении жилья. Об этом говорится в статье ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Ольги Михеевой «Важнейшие тренды развития жилищной сферы в крупнейших агломерациях», где представлен анализ ключевых показателей жилищной сферы 20 крупнейших агломераций России и их регионов-территорий в 2010–2020 гг., которые автор сгруппировала на фактическом и прогнозном периоде (до 2030 года) в зависимости от траектории их развития. В результате данной работы, в частности, и прогнозируются объемы устаревающего жилищного фонда к 2030 г. для агломераций.

Застройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Поскольку пока перечень агломераций и их состав официально не утверждены, автор исследования прибегла преимущественно к экспертным оценкам состава агломераций, разработанным Фондом «Институт экономики города». В основе прогноза — расчеты с использованием показателей численности населения и размера жилфонда. Привлекательность же агломераций как точек прироста численности населения, по версии Михеевой, определяется уровнем доходов регионов и климатом.

«Чем больше разница ВРП по отношению к ВВП на душу населения и чем меньше перепад температур, тем более привлекательным для населения выглядит регион или агломерация», — подчеркивается в статье Михеевой.

В пользу агломераций автор приводит показатели стабильно растущей (на 2,4 п. п.) доли населения даже в кризисные 2014–2015 и 2020 годы. При этом анализ процессов агломерирования разделен на два периода — 2010–2015 гг. и 2016–2020 гг. — по причине изменения демографической ситуации в стране, перехода от режима устойчивого роста населения к стагнации: если в период 2010–2015 гг. темп прироста численности населения составлял 0,179% ежегодно, то в период 2016–2020 гг. — 0,007%.

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Тем не менее, несмотря на отмечаемые негативные демографические колебания, в работе подчеркивается, что в агломерациях отмечалось лишь замедление ежегодного темпа прироста численности населения (с 0,99% в 2010–2015 гг. до 0,58% в 2016–2020 гг.), тогда как на территориях, не входящих в агломерации, численность населения сокращалась на протяжении всего анализируемого периода: в 2010–2015 гг. ежегодно в среднем на 0,49% и в 2016–2020 гг. — на 0,54%.

Собственно, как отмечается в публикации, рост населения в агломерациях происходил главным образом за счет депопуляции таких территорий. При этом рост объемов жилищного фонда агломераций не вполне соответствует появляющемуся вместе с перетоком населения спросу: обеспеченность жильем в агломерациях в среднем немного ниже, чем по стране, — 26,7 кв. м против 27,0 кв. м в 2020 году. Это «естественно», указывает автор, «поскольку в крупных городах, как правило, возводится более компактное жилье».

Как показали результаты исследования, острее всего проблема устаревающего жилья видится в агломерациях с прогнозируемым увеличением численности населения. В Казанской, Санкт-Петербургской и Красноярской агломерациях она усугубляется ещё и значительно накопленной долей устаревающего жилья. В ряде других агломераций проблема будет нивелироваться убылью населения.

Сравнительный анализ предполагаемого изменения численности населения в агломерациях и их регионах к 2030 году по сравнению с 2020-м демонстрирует, что к числу «гармонично развивающихся агломераций» будут относиться Московская и Санкт-Петербургская. Здесь увеличение численности населения в агломерациях в среднем на 0,5% ежегодно будет сочетаться с ростом этого показателя в регионах (приблизительно +0,3%). Но и доступность жилья в таких агломерациях не возрастет: как отмечает автор, «по-видимому, из-за постоянного роста населения и, соответственно, расширения спроса».

Новостройка Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Новосибирская, Казанская, Екатеринбургская и Иркутская оказались в результате анализа в группе «сдержанно развивающихся агломераций». Здесь, с одной стороны, прогнозируется и более слабый, чем в первой группе рост численности населения (+0,4% в среднем ежегодно), с другой — этот самый рост будет оборачиваться депопуляцией в регионах таких агломераций (-0,2%). Но с точки зрения доступности жилья ожидается рост показателя во всех агломерациях, кроме Новосибирской, где, впрочем, как и в Иркутской агломерации, данный показатель будет всё же ниже, чем в среднем по стране. Околонулевая динамика с убылью населения в регионах прогнозируется в Ростовской, Уфимской, Воронежской, Красноярской, Пермской, Челябинской и Саратовской агломерациях, вошедших по итогам анализа в группу «стагнирующих».

«Однако в качестве положительного результата для агломераций этой группы, за исключением Уфимской, прогнозируется существенное увеличение доступности жилья. В трех агломерациях (Красноярской, Саратовской и Челябинской) оно, как ожидается, станет в 1,5 раза доступнее, чем в среднем по России», — говорится в публикации.

Снижение численности населения и в агломерациях, и в их регионах, в результате чего повысится уровень доступности жилья, предполагается в группах «отстающие агломерации» и «агломерации-аутсайдеры». В первую, как предполагает Михеева, войдут Самарско-Тольяттинская, Нижегородская, Волгоградская и Кемеровская агломерации, а во вторую — Омская и Тульско-Новомосковская.