Запорожье, Украина, , 10:06 — REGNUM За терактом в центре Мелитополя стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил 30 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным, в результате взрыва получили ранения три человека.

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