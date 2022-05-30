Запорожье, Украина, 30 мая 2022, 10:06 — REGNUM За терактом в центре Мелитополя стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, заявил 30 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным, в результате взрыва получили ранения три человека.
Читайте также: В результате взрыва в центре Мелитополя пострадали три человека