Цхинвал, 30 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Проведение референдума о вхождении Южной Осетии в состав России вызывает ряд проблемных вопросов. Об этом, как передаёт 31 мая агентство «Рес», заявил в ходе встречи с депутатами парламента первого созыва президент республики Алан Гаглоев.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Он отметил, что Анатолий Бибилов, когда был президентом, внёс в референдум вопрос «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?», но такое объединение не предусмотрено конституцией РФ.

«Впервые мы услышали об этом референдуме в ходе дебатов, его формулировка тогда звучала иначе, сегодня она — другая. Если бы вопрос стоял так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав РФ?», то все бы было понятно», — сказал Гаглоев.

Президент добавил, что на проведение референдума нужно 32,5 млн, которых нет и придётся искать, где взять в кредит. При этом со стороны представителей руководства России не было дано чёткого согласия принять Южную Осетию в состав РФ.

Сообщается, что часть бывших депутатов заявила о необходимости изменить вопрос в референдуме, а часть заявила, что он не нужен, так как 30 лет назад голосование было и осетинский народ уже выбрал вхождение в состав России.

Напомним, референдум в Южной Осетии на 17 июля назначил Бибилов перед окончанием своего президентского срока. Дальнейшие решения предстоит принимать Гаглоеву.