Иваново, 30 мая 2022, 10:05 — REGNUM Длительное время не могут попасть на приём к специалистам пациенты поликлиники №11 в Иваново, причина — острый дефицит кадров.
По информации IvanovoNews, пациенты сообщают, что записи к терапевту в этой поликлинике нужно ждать неделю.
В департаменте здравоохранения Ивановской области подтвердили, что сложности с записью на приём действительно существуют, причина — острый кадровый дефицит.
ИА REGNUM отмечает, что дефицит медицинских кадров, который существовал в Ивановской области и до пандемии коронавируса, особенно остро проявился в пик пандемии. Впрочем, с этой ситуацией столкнулись фактически все российские регионы.