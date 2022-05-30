Иваново, , 10:05 — REGNUM Длительное время не могут попасть на приём к специалистам пациенты поликлиники №11 в Иваново, причина — острый дефицит кадров.

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По информации IvanovoNews, пациенты сообщают, что записи к терапевту в этой поликлинике нужно ждать неделю.

В департаменте здравоохранения Ивановской области подтвердили, что сложности с записью на приём действительно существуют, причина — острый кадровый дефицит.

«Трудности с записью на прием к участковым врачам-терапевтам поликлиники № 11 обусловлены кадровым дефицитом. В поликлинике прием пациентов 14 терапевтических участков осуществляют три врача-терапевта и три врача-ординатора», — приводит комментарий депздрава издание. Вопрос кадров сейчас пытаются решить.

ИА REGNUM отмечает, что дефицит медицинских кадров, который существовал в Ивановской области и до пандемии коронавируса, особенно остро проявился в пик пандемии. Впрочем, с этой ситуацией столкнулись фактически все российские регионы.