Чита, , 10:05 — REGNUM Аграрии Забайкалья в 2022 году посеяли лен масличный на площади в 5,5 раза превышающей уровень 2021 года, сообщил 30 мая министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

Лён Pixabay.com

«Сельхозорганизации края завершили сев льна. Данная масличная культура посеяна на площади 13,1 тысячи гектаров, тогда как по итогам прошлого года хозяйства провели посевные работы на 2,4 тысячи гектаров. Кроме того, благоприятные погодные условия позволили завершить сев льна раньше намеченных сроков — к примеру, год назад на текущую дату было засеяно лишь 620 гектаров», — пояснил руководитель краевого минсельхоза.

Лен масличный в 2022 году посеяли на территории семи муниципальных районов. Наибольшая посевная площадь отмечена в Чернышевском районе — 4,2 тысячи гектаров. В Александрово-Заводском районе этой культурой засеяно 3 тысячи гектаров. Агропредприятия Калганского района провели сев льна на площади 1,8 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье в 2022 году должна завершиться масштабная стройка первого зернового железнодорожного терминала. Проект реализуется в рамках в Забайкальске, где расположена одна из территорий опережающего развития региона.

Читайте также: В Забайкалье оценили виды на урожай