Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве с конца апреля 2022 года отремонтировали и обновили более 3 млн кв. метров асфальтобетонных покрытий на дорогах, сообщается на портале мэра столицы.

Ремонт дороги. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Всего в текущем году в Москве планируется заменить 23 млн кв. метров на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах жилых домов

Ремонт уже выполнен на 54 объектах. В настоящее время идут работы на 52 объектах. Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России начались работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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