Владикавказ, 30 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Алания Владикавказ» остался без главного тренера. Ушел в отставку Спартак Гогниев. Он добровольно покинул свой пост, сообщили 29 мая в пресс-службе клуба. Причиной отставки Гогниева стала недоговоренность по условиям контракта, прокомментировал ситуацию вице-президент футбольного клуба «Алания Владикавказ» Данил Гуриев.

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«В ходе нашей беседы по итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий для продолжения его работы в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не может. Уход из «Алании» — решение Гогниева», — приводит слова Гуриева пресс-служба клуба.

Как отметил вице-президент ФК, с решением вопроса о выборе нового наставника «Алании» клуб определится до выхода команды из отпуска.

Напомним, Гуриев проработал на посту главного тренера три года. С его приходом «Алания» вышла из второй лиги в ФНЛ, попала в зону стыковых матчей и добралась до полуфинала Кубка России.