Париж, 30 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил надежду, что члены Союза достигнут соглашения по новому пакету санкций против России, включая ограничения на импорт российской нефти, сообщает 30 мая Reuters.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

«Мы должны принять решение единогласно. Вчера [29 мая] днем, как и сегодня утром, были жесткие переговоры, — сказал Боррель в интервью вещательной компании France Info. — Я думаю, что сегодня мы сможем предложить соглашение главам государств-членов».

Правительства стран Европейского союза планировали подготовить соглашение к саммиту ЕС во второй половине дня 30 мая, но так и не пришли к единому мнению по эмбарго на поставки российской нефти.

Отвечая на вопрос, могут ли планы по введению запрета на импорт российской нефти сорваться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель сказал: «Нет, я так не думаю… в конце концов соглашение будет достигнуто».

Предложение, которое обсуждали страны ЕС 29 мая вечером, предусматривает запрет на морские поставки российской нефти в Союз до конца года, но делает исключение для поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба», который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

«Мы должны принять во внимание отдельные обстоятельства каждого [члена ЕС]», — сказал Боррель и добавил, что решение в масштабах всего ЕС должно дать трем странам, на которые приходится от 7% до 8% импорта российской нефти, «больше времени на то, чтобы приспособиться».