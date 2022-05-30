Яковлевский городской округ, Белгородская область, 30 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Около одного миллиона рублей незаконно получила бывшая сотрудница Яковлевской центральной районной больницы Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Женщина оформила подложную справку об инвалидности. На основании этого документа ей была назначена социальная выплата, региональный Пенсионный фонд перечислил деньги, в общей сложности медик присвоила около одного миллиона рублей.

Яковлевский районный суд признал бывшую сотрудницу медучреждения виновной в мошенничестве, ей назначен денежный штраф.

Приговор вступил в законную силу.