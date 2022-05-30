Гориция, , 10:01 — REGNUM Музыкальный международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, организаторы которого отказали в участие в нём трём российским исполнителям, теряет огромную часть своего авторитета. Об этом заявил мэр итальянской Гориции Родолфо Дзиберна.

Безумие Цитата из а/ф «Из Нового Света». реж Масаши Ишихама. 2012. Япония

Он добавил, что власти дали организаторам конкурса возможность пересмотреть решение о недопуске скрипачей из России и пригласили их на встречу, на которую они не пришли.

«Ошибки совершают все, кто работает, но когда вмешались мы, ассоциация получила алиби, чтобы сказать: «Появилась мэрия, поэтому мы передумали». Мы дали им алиби на серебряном блюде, потому что мы даже не собирались их клевать. Они заупрямились, и поэтому теперь с нашей стороны возникла стена», — сказал в беседе с РИА Новости Дзиберна.

По его словам, организаторы конкурса, ассоциация Lipizer, совершили скандальный поступок, который оказался ещё более громким, учитывая многонациональный характер и давние культурные традиции города. Решение организаторов конкурса убирать из программы финальной части произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Пётр Чайковский и Александр Глазунов, мэр Гориции назвал безумием.

«Убрать Чайковского — это всё равно, что убрать Верди, это безумие! В Италии 20 лет был фашизм: и что, теперь не слушать итальянскую музыку или не приглашать немцев, потому что там был нацизм? Это не логика, а идиотство», — подчеркнул Дзиберна.

По его словам, в политике существуют проблемы с каждой страной, однако никогда нельзя «связывать людей с государствами». Спорт, культура, туризм «должны быть с другой стороны», отметил мэр.

«Понимаете, мы оказались в обстановке тупости. Все могут ошибаться, у них [организаторов] могли быть все отговорки, чтобы передумать, но теперь они по своему выбору оказались в таких условиях. Наша мэрия не может быть на их стороне, но ещё и выступила против них, и теперь премия Липицера теряет огромную часть своего авторитета», — заявил мэр Гориции.

При этом он добавил, что для российских скрипачей «всё почти что обернулось хорошо», поскольку Гориция пригласила их на концерт в 20-х числах июля. При это он подчеркнул, что за участие в конкурсе «им бы пришлось платить взнос за участие, оплачивать поездку», а теперь всё будет за счёт городской казны.

«Они получат гораздо больший отклик и широкую публику», — сказал мэр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое музыкантов были отстранены от международного конкурса Lipizer в Гориции на севере Италии. Причиной стала их «неправильная» для современной Европы национальность — все трое были из России. О своём исключении ранее написала в соцсети скрипачка из Санкт-Петербурга Лидия Кочарян. Организаторы конкурса в письме отметили, что они следуют некоему европейскому положению, а также примеру других международных конкурсов.

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