Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. На Камчатке житель села Апука окажется на скамье подсудимых за браконьерство тихоокеанского лосося и красной икры. Расследование по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины завершено и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в краевом СУ СКР.

LoveToTakePhotos Лосось

Читайте также: В Оренбуржье выявили 11 фактов незаконного лова рыбы.

Злоумышленник, несмотря на действующий запрет на добычу биологических ресурсов во время нереста рыб на правом берегу реки Зеленая в Олюторском районе, с помощью невода выловил 250 хвостов лосося. Также он заготовил более 3,5 кг икры горбуши. Ущерб от его действий составил 580 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за пять дней обнаружили 11 случаев незаконного вылова рыбы.