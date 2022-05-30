Иркутск, 30 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Иркутском городском перинатальном центре установили новое оборудование для выхаживания детей с тяжёлой дыхательной недостаточностью, сообщает 30 мая телеграм-канал минздрава региона.

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Аппарат, вырабатывающий оксид азота, будут использовать в отделении реанимации новорожденных и недоношенных детей.

«У нас рождается около 500 малышей в год с проблемами легких. Многим из них требовался данный прибор, поэтому нам приходилось заимствовать подобное оборудование у других медучреждений Иркутска. Аппарат, который установили у нас, разработан учеными госкорпорации «Растатом».

Его уникальность в том, что он производит окись азота из окружающего воздуха непосредственно рядом с пациентом. Поэтому его можно применять как для пациентов на ИВЛ, так и на самостоятельном дыхании. Мы благодарны минздраву области и территориальному фонду обязательного медицинского страхования за приобретение генератора оксида азота для маленьких пациентов», — пояснила главный врач ОГБУЗ «ИГПЦ» Ирина Ежова.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в иркутском перинатальном центре спасли роженицу с почти 100%-ным поражением легких и её дочь.

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