Сингапур, , 10:10 — REGNUM Экономическая инициатива в Индо-Тихоокеанском регионе, которую объявил президент США Джо Байден, стала «посмешищем для стран Юго-Восточной Азии». Такая оценка дана в редакционной статье индонезийской газеты The Jakarta Post, опубликованной 30 мая.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Байден, как сообщало ИА REGNUM, объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework). Он пригласил семь из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) присоединиться к новому формату, чтобы отдалиться от Китая — главного торгового партнёра.

Но, как указано в статье, вместо обсуждения конкретных экономических преимуществ IPEF, представители этих стран выслушали наставления американского лидера о «скрытой опасности коррупции и отказах крупных корпораций выполнять свои налоговые обязательства».

«Его предложения слишком токсичны для региона, а инициатива IPEF стала посмешищем для стран Юго-Восточной Азии», — отмечает издание.

Присутствие США в странах Юго-Восточной Азии необходимо, чтобы сбалансировать активные действия Пекина в Южно-Китайском море. Членам АСЕАН нужен доступ к прибыльному американскому рынку.

Вместе с тем на саммите США — АСЕАН в Вашингтоне, который состоялся 12–13 мая, от Байдена исходили лишь «пустые экономические обещания» для региона. Он предложил в качестве помощи $250 млн, то есть мизерную сумму по сравнению с $1,5 млрд, которые в ноябре 2021 года пообещал выделить Китай, добавляют авторы статьи.

Читайте также: Байден объявил о запуске новой экономической инициативы в АТР