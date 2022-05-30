Абакан, 30 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 1702 пожара. Как сообщили ИА REGNUM 30 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при пожарах погибли 23 человека, травмированы — 23, спасены — 55.

Dave Hogg Пожар

Чаще всего пожарные выезжали на тушение мусора в контейнерах, на открытых площадках, свалках, в бесхозных строениях (435), палов травы (436), степных пожаров (347). Надворные постройки горели 280 раз, жилые дома — 163, бани — 79, заборы – 56.

Жителей Хакасии просят соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 мая огнеборцы Красноярского края потушили 202 техногенных пожара.

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