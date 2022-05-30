Москва, 30 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Биткоин закрывает май первым в истории девятинедельным падением подряд, потеряв за прошедший месяц чуть более трети стоимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

David McBee Криптовалюта

«В последние недели падение котировок замедлилось, главным образом, за счет нейтральной динамики на фондовом рынке.

Все дело в том, что инвесторы пытаются предугадать дальнейшие действия ФРС, где проводят жесткую монетарную политику в рамках борьбы с инфляцией.

После кризиса в 2020 году ведомство резко снизило процентные ставки и начало вливать огромные объемы ликвидности на рынок, в результате чего фондовые индекса расти крайне высокими темпами, однако побочным эффектом данной политики стала самая высокая инфляция за последние 40 лет.

Теперь в ФРС проводят обратную политику: согласно прогнозам, уже в 2023 году инфляция может снизиться до 2,7% с текущих 8%, но и экономический рост окажется ниже уровня 2019 года — 2,2%.

Таким образом, необходимость в более агрессивных действиях по контролю инфляции отсутствует, да и новые повышения ставки только усилят давление на экономику.

Это довольно позитивная новость для акций и прочих рисковых инструментов, вроде криптовалют, которые распродавали в последние месяцы в пользу более надежных активов, вроде доллара и облигаций.

Тем не менее, для начала активных покупок потребуется более веские причины и новые отчеты, которые укрепят веру инвесторов в скорые изменения в стратегии ФРС.

До тех пор высокая вероятность снижения курса биткоина до $24 тысяч за монету и ниже будет сохраняться», — считает эксперт.

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