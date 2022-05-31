Москва, 1 июня, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, согласно которому идентифицировать граждан России будут не только по паспорту, но и по водительским правам, сообщает ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org Образец водительского удостоверения

Расширяются источники сведений для проведения упрощенной идентификации. Идентифицировать клиента станет возможно не только по паспорту, но и по номеру водительского удостоверения.

Одновременно повышаются лимиты по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Так, повышаются суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

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