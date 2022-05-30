Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге толпа мигрантов напала на местного жителя. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая. По словам очевидцев, четверо мигрантов избили местного жителя. Вернуть пострадавшего в сознание удалось только через 30 минут после приезда медиков. Молодого человека госпитализировали.

Нападавших задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года широкий резонанс вызвал ещё один конфликт с участием мигрантов в Екатеринбурге. Тогда группа южан избила учительницу и её дочь.