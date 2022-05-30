Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил установить в России памятник, посвящённый специальной военной операции на Украине. С соответствующим предложением Милонов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

По мнению депутата, в качестве монумента могут быть возведены триумфальные ворота или другой крупномасштабный памятник. Но это может произойти после завершения спецоперации. Милонов считает, что события, которые развернулись с 24 февраля 2022 года, нужно увековечить.

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — говорится в обращении Милонова к Мишустину.