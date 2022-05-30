Херсон, 30 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Украинский народ является заложником руководства нацистской Украины, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он считает, что при киевской власти Херсонская область попала под оккупацию. И в целом власть в стране захватили нациствующие элементы, создавшие аналог нацистской Германии.

«Украинский народ является заложником политического руководства нацистской Украины, которое жаждет гибели коренного населения страны», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.