Владикавказ, , 09:51 — REGNUM За пять месяцев 2022 года в Северной Осетии произошло 480 пожаров, число погибших составило три человека. Пожарным удалось спасти 14 человек. Всего было эвакуировано с мест пожара 698 человек, сообщили 30 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметили в ведомстве, большинство возгораний произошло не в жилом фонде. Вне мест проживания граждан горело 376 объектов, 213 из которых — возгорание сухой травы на открытой местности. Сумма, на которую было спасено имущества, превысила 95 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владикавказе 6 мая произошел крупный пожар на рынке «Викалина». Пострадали три человека. Понесли материальный ущерб более 500 предпринимателей.

Читайте также: В Северной Осетии возбудили дело против директора рынка