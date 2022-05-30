Новосибирск, , 09:51 — REGNUM В Новосибирской области первые выпускники вузов получили skill-паспорта. Документы выдал региональный центр оценки и развития компетенций президентской платформы «Россия — страна возможностей», открытый на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Как уточнили в вузе, их получили выпускники, прошедшие тестирование на платформе.

«С каждым годом мы наблюдаем, что востребованность soft skills со стороны рынка труда растёт. Это показывают и многочисленные исследования и опросы. Но «мягкие» навыки гораздо сложнее оценивать, чем конкретные знания», — отметил ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

Отметим, что skill-паспорт — документ, который отражает уровень развития у студента так называемых soft skills — надпрофессиональных или «мягких» навыков. К ним относятся эмоциональный интеллект, ориентацию на результат, навыки планирования и организации, способность работы в команде и так далее.

В ближайшее время планируется выдать документы выпускникам вузов-партнёров, подписавших соглашение, а также выпускникам других вузов Новосибирской области.