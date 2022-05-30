Париж, , 09:49 — REGNUM Неизвестный мужчина, одетый как пожилая женщина, пытался совершить нападение на картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом 30 мая пишет The Daily Wire.

Мона Лиза

Перед тем как войти в художественный музей Лувр в Париже (Франция) мужчина надел парик и изобразил из себя пожилую женщину в инвалидной коляске. Когда он оказался около картины да Винчи, он бросил в неё торт и попытался разбить пуленепробиваемое стекло, которое защищает её нападений.

Добавим, что охрана музея вывели нападавшего из здания. Затем она попыталась очистить стекло от торта.

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