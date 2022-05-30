Париж, 30 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, одетый как пожилая женщина, пытался совершить нападение на картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом 30 мая пишет The Daily Wire.

Мона Лиза

Перед тем как войти в художественный музей Лувр в Париже (Франция) мужчина надел парик и изобразил из себя пожилую женщину в инвалидной коляске. Когда он оказался около картины да Винчи, он бросил в неё торт и попытался разбить пуленепробиваемое стекло, которое защищает её нападений.

Добавим, что охрана музея вывели нападавшего из здания. Затем она попыталась очистить стекло от торта.