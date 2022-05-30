Иркутск, 30 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД Приангарья 30 мая обнародовали промежуточные итоги профилактического мероприятия «Мототранспорт»: они свидетельствуют об увеличении числа нарушений. Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД РФ, за первую неделю рейдов автоинспекторы установили 22 гражданина, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, 67 нарушителей, которые не имели права управлять транспортным средством, 85 передвигались без мотошлема. Всего в действиях водителей различных видов мототранспорта выявлено 294 нарушения.

МВД Мотоциклы, мопеды и скутеры разбиваются на дорогах Приангарья на треть чаще, чем годом ранее.

Полицейские отмечают, что мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспортных средств. С начала года на территории региона на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество аварий с участием водителей мототехники.

Всего в Иркутской области в ДТП с мотоциклами с начала года пострадали 45 человек и 3 — погибли. При этом 20 пострадавших — несовершеннолетние. Треть аварий с участием мототранспорта зарегистрировано в Иркутске и Иркутском районе.

Статистика показывает, что 80% дорожных инцидентов с участием мотоциклов и мотороллеров виновниками являются именно водители мотоциклов. Кроме того, в зарегистрированных авариях более половины любителей мототранспорта не имели водительского удостоверения. Каждый третий водитель, совершивший ДТП на мотоцикле — несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2022 года на 26 километре автодороги Р-258 «Байкал» вблизи города Шелехов в результате столкновения большегруза с мопедом погиб мотоциклист.

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