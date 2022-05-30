Париж, 30 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. С первой рабочей поездкой в Киев, в ходе которой запланированы встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским лидером Владимиром Зеленским, направилась министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба французского МИД.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна совершит сегодня свою первую поездку на Украину, в Киев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что своей поездкой Колонна намерена продемонстрировать солидарность Парижа «с украинским народом» и готовность французских властей к усилению поддержки киевского режима, «как в гуманитарном и финансовом планах, так и в поставках оборонной техники».

Кроме того, уточняется, что глава МИД Франции в ходе своего визита посетит город Буча под Киевом и передаст украиснкой стороне технику гражданской безопасности (пожарные машины и машины скорой помощи), направленные французской стороной.

«Катрин Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой после их первого контакта 25 мая, чтобы обсудить поддержку Францией Украины во всех областях, и, в частности, блокировку вывоза зерна и масличных культур с Украины», — также отмечается в сообщении и добавляется, что ее также примет Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия опечалена тем, что Франция играет одну из главных ролей в поддержке нацистов на Украине.