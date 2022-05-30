Пермь, 30 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Пермь официально получила статус города-миллионника по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года. Об этом информирует Росстат.

Raion.gorodperm.ru Пермь

Кроме Перми статус миллионников получили ещё три города — Воронеж, Краснодар и Красноярск. Теперь в России список включает в себя 16 городов, где население свыше 1 млн человек.

Стоит отметить, что согласно Всероссийской переписи 2010 года Пермь не вошло в число городом-миллионников. Население столицы Пермского края составляло 991 тыс. человек.