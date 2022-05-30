Москва, , 09:48 — REGNUM Приостановить проведение мусорной реформы потребовал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Эта реформа не просто безуспешна, но откровенно вредна», — считает Миронов.

По его убеждению, необходимо приостановить реформу и выработать новую государственную стратегию в сфере обращения отходов.

«Вся мусорная реформа и так служит лишь интересам регоператоров, этих ненужных посредников, которые обогащаются на росте поборов с граждан и вдобавок постоянно требуют господдержки. За какие заслуги? Ведь их деятельность, кроме повышения тарифов, ничего не дает. Более 90% отходов по-прежнему свозятся на свалки, число которых только растет», — сказал Миронов.

Он уверен, что «мусорную реформу в нынешнем виде надо отправлять на свалку истории, а регоператоров — в утиль».

«Никакого роста и так завышенных тарифов быть не должно. Они должны рассчитываться из фактического объема вывозимых отходов, а не по условным нормативам. У граждан и предприятий должна быть возможность заключать прямые договоры на вывоз отсортированных отходов и добиваться за счет этого снижения платы. В целом создавать и финансировать цивилизованную систему обращения отходов обязано государство, перекладывать эту задачу на население недопустимо», — рассуждает лидер СРЗП.

О повышении тарифов на вывоз мусора на 5% заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Одновременно региональные операторы, ссылаясь на влияние санкций, запросили у правительства субсидии и льготы на 50 млрд рублей.

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