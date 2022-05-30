Москва, 30 мая 2022, 09:48 — REGNUM Приостановить проведение мусорной реформы потребовал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Эта реформа не просто безуспешна, но откровенно вредна», — считает Миронов.

По его убеждению, необходимо приостановить реформу и выработать новую государственную стратегию в сфере обращения отходов.

«Вся мусорная реформа и так служит лишь интересам регоператоров, этих ненужных посредников, которые обогащаются на росте поборов с граждан и вдобавок постоянно требуют господдержки. За какие заслуги? Ведь их деятельность, кроме повышения тарифов, ничего не дает. Более 90% отходов по-прежнему свозятся на свалки, число которых только растет», — сказал Миронов.

Он уверен, что «мусорную реформу в нынешнем виде надо отправлять на свалку истории, а регоператоров — в утиль».

«Никакого роста и так завышенных тарифов быть не должно. Они должны рассчитываться из фактического объема вывозимых отходов, а не по условным нормативам. У граждан и предприятий должна быть возможность заключать прямые договоры на вывоз отсортированных отходов и добиваться за счет этого снижения платы. В целом создавать и финансировать цивилизованную систему обращения отходов обязано государство, перекладывать эту задачу на население недопустимо», — рассуждает лидер СРЗП.

О повышении тарифов на вывоз мусора на 5% заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Одновременно региональные операторы, ссылаясь на влияние санкций, запросили у правительства субсидии и льготы на 50 млрд рублей.

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