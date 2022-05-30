История вопроса

В 2021 году Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.





Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса её перенесли на апрель, а затем на сентябрь 2021 года. Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН.

Ранее об изменении сроков переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.



