Краснодар, 30 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Краснодар сумел подтвердить статус города-миллионника, таковы итоговые данные Всероссийской переписи населения 2021 года, которые подвели в Росстате.

Krd.ru Краснодар

По итогам переписи, теперь в России насчитывается 16 городов, в которых численность населения превышает миллион человек. Четыре города включены в этот «клуб» впервые — это Краснодар, а также Воронеж, Красноярск и Пермь, приводит данные Росстата ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный статус города-миллионника Краснодар получил осенью 2018 года.