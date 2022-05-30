Москва, 30 мая 2022, 09:46 — REGNUM Центральный банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными расчётно-клиринговыми организациями, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в России.
Решение Центробанка РФ направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже.
Как ранее сообщало, ЦБ РФ ввел ограничения на движение средств в недружественные страны.
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