Москва, 30 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Центральный банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными расчётно-клиринговыми организациями, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

Отмечается, что исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в России.

Решение Центробанка РФ направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже.

Как ранее сообщало, ЦБ РФ ввел ограничения на движение средств в недружественные страны.

Читайте подробнее: ЦБ РФ ограничил движение средств в недружественные страны