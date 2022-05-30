Москва, 30 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На территории России действует 65 очагов лесных пожаров на общей площади почти 59 тыс. га, 28 из них удалось локализовать, сообщили 30 мая в пресс-службе МЧС РФ.

skeezy Лесной пожар

«Действует 65 очагов лесных пожаров на площади 58 848,91 гектаров, из них 28 очагов лесных пожаров на площади 46 970,01 га — локализованы», — сообщили в ведомстве.

К тушению лесных пожаров привлечено более 3,3 тыс. человек, 361 единица техники и 39 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее пожарные службы России ликвидировали 51 природный пожар на площади 4 тыс. 680 га.

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