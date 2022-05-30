Ярославль, 30 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Ярославская область по итогам 2021 года не вошла в топ-30 регионов России, где для бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов созданы наилучшие условия. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области со ссылкой на ежегодное исследование Индекс «Административное давление-2022».

Ombudsmanbiz.ru Индекс административного давления

Авторами исследования являются федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов и эксперты Института экономики роста им. Столыпина. Два последних года регион занимал 23-е и 15-е места.

«В этом году в первую тридцатку мы не попали. Пока сложно прокомментировать, что стало причиной такого результата, более детальная информация по каждому региону будет позже. Могу сказать, что мы ежегодно отрабатываем результаты исследования вместе с контрольно-надзорными органами, каждое ведомство делает для себя выводы. В этом году также будем анализировать показатели», — сказал Альфир Бакиров.

Общероссийские же тенденции следующие. Суммарное количество проверок в стране вновь увеличилось — в 2021 году эта цифра превысила 970 тысяч. Средний штраф стал меньше на 34%, но общее количество штрафов увеличилось. Решительной динамики к переходу на преимущественное использование предупреждений пока что не наблюдается. Зато к самим чиновникам, которые допустили нарушения при проведении проверок, в 89% случаев применяются именно предупреждения.

Наибольшую динамику по результатам исследования продемонстрировали Республика Татарстан, которая поднялась с 60 на 4 место, Севастополь (с 51 на 9 место) и Смоленская область, которая с 45 места вырвалась на 1-е и стала лидером рейтинга.